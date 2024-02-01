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Ayvalık'ta fırtına tekneleri batırdı

Ayvalık'ta fırtına tekneleri batırdı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, iki gündür etkili olan fırtına deniz ulaşımı başta olmak üzere hayatı olumsuz yönde etkiledi. Poyraz fırtınası nedeniyle Ayvalık’ta bazı tekneler battı.

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Ayvalık’ın Sahilkent Mahallesi, Cunda Adası ve Paşalimanı mevkilerinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı küçük balıkçı tekneleriyle bir yat batarak zarar gördü. Kuvvetli fırtına nedeniyle Yunanistan’ın Midilli Adası ile Ayvalık arasında yolcu taşıyan feribotların seferleri iptal edildi.
Fırtınanın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi ve hava sıcaklıklarının da artması bekleniyor.

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