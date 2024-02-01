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Kadın kuaförü, yanında staj yapan 14 yaşındaki kıza tecavüz etti! Sapık mesajlar ortay çıktı

Kadın kuaförü, yanında staj yapan 14 yaşındaki kıza tecavüz etti! Sapık mesajlar ortay çıktı

ZONGULDAK'ta kadın kuaförünün yanında stajyer olarak çalışan 14 yaşındaki kız çocuğu, işletme sahibinin tecavüzüne uğradı. Ailenin ihbarı üzerine sapık kuaför tutuklandı.

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Zonguldak'ta kadın kuaföründe stajyer olarak çalışan 14 yaşındaki kız çocuğu, işletme sahibi olan H.E. tarafından cinsel istismara uğradığını öne sürdü, ayrıca mesajlar da gönderdiğini belirterek ailesine durumu bildirdi. Aile durumu polise anlatarak şüpheli H.E.'den şikayetçi oldu. Pedagog eşliğinde kız çocuğunun da ifadesine başvuruldu.

H.E. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen H.E. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.E.'nin işyerinde beceri eğitim aldığı öğrenilen diğer iki çıraklık öğrencisinin de tek taraflı olarak işyeriyle sözleşmesini feshetti.

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