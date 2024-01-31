ABD'den son dakika F-35 açıklaması! Türkiye programa geri mi dönecek?

Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, "Türkiye S-400 konusundaki kaygılarımızı çözebilirse o zaman F-35 programına yeniden dönme hareketi olabilir." açıklamasında bulundu.Abone ol
CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy Beyaz Saray Sözcüsü Kirby'nin açıklamalarını şu sözlerle aktardı:
''ABD Türkiye'yi F-35 ailesine almaktan memnuniyet duyacaktır. Türkiye'ye yönelik F-35 programının S-400 füzelerinin kullanımıyla bağdaşmadığı yönündeki görüşümüzde herhangi bir değişiklik yok.
Yeniden dönüş olabilir
Dolayısıyla bu istişareleri hâlâ sürdürüyoruz ve eğer Türkiye bu konudaki kaygılarımızı çözebilirse o zaman F-35 programına yeniden dönme hareketi olabilir. Biz bu noktadayız.''