ABD'den son dakika F-35 açıklaması! Türkiye programa geri mi dönecek?

Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, "Türkiye S-400 konusundaki kaygılarımızı çözebilirse o zaman F-35 programına yeniden dönme hareketi olabilir." açıklamasında bulundu.

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CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy Beyaz Saray Sözcüsü Kirby'nin açıklamalarını şu sözlerle aktardı:

''ABD Türkiye'yi F-35 ailesine almaktan memnuniyet duyacaktır. Türkiye'ye yönelik F-35 programının S-400 füzelerinin kullanımıyla bağdaşmadığı yönündeki görüşümüzde herhangi bir değişiklik yok.

Yeniden dönüş olabilir

Dolayısıyla bu istişareleri hâlâ sürdürüyoruz ve eğer Türkiye bu konudaki kaygılarımızı çözebilirse o zaman F-35 programına yeniden dönme hareketi olabilir. Biz bu noktadayız.''