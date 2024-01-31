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Murat Kurum açıkladı: Anketlerde öndeyiz

Murat Kurum açıkladı: Anketlerde öndeyiz

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum yapılan son anket rakamlarını açıkladı. Adaylıktan önce 2 puan geride olduklarını söyleyen Kurum son anketlerde 1,5 puan önde olduklarını açıkladı.

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Yerel seçimler için artık geri sayım başlarken, tüm partilerin gözü İstanbul'a çevrilmiş durumda.

31 Mart'ta şehrini 5 yıl emanet edeceği belediye başkanını seçecek olan seçmenin gözü kulağı da vaat edilen ve edilecek projelerde...

Kritik seçim yarışında Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Murat Kurum yarışıyor. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, tv100'de ekrana gelen Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Anket sonuçlarını açıkladı

Programda seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Murat Kurum merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı.

Murat Kurum, son yaptırdıkları ankete göre önde olduklarını söyledi.

"1,5 puan öndeyiz"

Adaylık sürecinden önce 2 puan geri olduklarını kaydeden Kurum, son yaptırdıkları ankete göre 1,5 puan önde olduklarını söyledi.

"CHP anketlerinde de öndeyiz"

Kurum ayrıca CHP anketlerinde de sonucun hemen hemen aynı olduğunu kaydetti.

"8-10 puan kendilerini önde görüyorlardı"

Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum anket sonuçlarına ilişkin şunları söyledi:

Mevcut yönetim kendisini dağların tepesinde görüyor, 8-10 puan önde görüyoruz tavrındalar. Kendilerini farklı konuma oturtmaya çalıştılar. İstanbul'a odaklanmadıkları için farklı meselelerin peşinden koştular. Rakiplerini İstanbul'a aramadılar. 8-10 puan kendilerini önde görüyorlardı.

Biz adaylıktan sonra anket yaptık 2 puan gerideydik. Lansmandan 1 hafta önce anket yaptırdım. Şu an biz 1,5 puan öndeyiz. Bu CHP'nin yaptırdığı ankette de böyle. Bu yaptığımız ankette DEM Parti ve YRP aday gösteriyor. Biz rehavete kapılmadan tüm İstanbullularla birlikte 31 Mart'ta gerçek belediyecilik vizyonuyla eserlerimizi gerçekleştireceğiz. İstanbul buna hazır. El birliği içerisinde 31 Mart'ta bir zaferi kutlayacağız.

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