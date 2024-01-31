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HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel'e Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı soruldu

Özgür Özel'e Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı soruldu

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı konusunda "Sayın Demirtaş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve kanunlara göre tüm vatandaşların koyabileceği siyasi iddiaları koyması gayet normaldir. Bu konuda herhangi bir değerlendirme yapmak doğru olmaz" yorumunda bulundu.

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Yerel seçim öncesi İstanbul'da ittifak arayışlarında bulunan CHP'nin görüştüğü DEM Parti'de yeni bir gelişme yaşandı.

Tutuklu yargılanan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı oldu..

DEM Parti ile ittifak arayışındaki CHP'de, özellikle de 'İstanbul ittifakı' söylemleri ile DEM Parti oylarına göz kırpan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda büyük moral bozukluğuna neden oldu..

Demirtaş'ın adaylığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruldu..

Başak Demirtaş'ın adaylığını yorumladı

Özel, bu durumun normal olduğunu, İmamoğlu'nun başarısızlığı ya da başarısının Demirtaş'ın adaylığı üzerinden değerlendirmeyi "nezaketsizlik" olarak gördüğünü belirtti.

"İmamoğlu'nun başarısızlığını ve ya başarısını hanımefendinin adaylığı üzerinden değerlendirmek nezaketsizlik olur"

Özel, şunları söyledi:

Sayın Demirtaş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve kanunlara göre tüm vatandaşların koyabileceği siyasi iddiaları koyması gayet normaldir. Bu konuda herhangi bir değerlendirme yapmak doğru olmaz.

Sayın Ekrem İmamoğlu 2019 seçimlerinde İstanbul İttifakı ile seçilmiş ve onu seçenleri memnun etmiş bir belediye başkanıdır. Onun başarısızlığı ya da başarısını değerli bir hanımefendinin adaylığı üzerinden değerlendirmek nezaketsizlik olur ama Ekrem İmamoğlu kendisine oy verenleri pişman etmemiştir.

Adaylığını da bu temelde sürdürmektedir.

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