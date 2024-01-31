Jandarma, zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarını unutmadı

Osmaniye’de jandarma ekipleri, kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen arazide yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanları besledi.

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İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Olukbaşı Yaylası'nda havaların soğuması ile birlikte sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlatıldı. Bakıma muhtaç haldeki hayvanlara gerekli desteğin sağlanması amacıyla Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından taşınan mama ve su ile bölgedeki sokak hayvanları beslendi. Bölgede soğuk ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik faaliyetlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği kaydedildi.