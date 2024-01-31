BIST 8.559
DOLAR 30,35
EURO 33,01
ALTIN 1.993,91
HABER /  DÜNYA

Almanya'da enflasyon ocakta yüzde 2,9 oldu

Almanya'da enflasyon ocakta yüzde 2,9 oldu

Almanya'da yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 2,9 olarak belirlendi.

Abone ol

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ocak ayı enflasyon öncü verilerini açıkladı.

Verilere göre, Almanya'da Aralık 2023'te yüzde 3,7 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 2,9'a indi.

Ülkede ocakta enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0,2 olarak tespit edildi.

Piyasa beklentileri ocak ayında Almanya'da enflasyonun aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3 olması yönündeydi.

Açıklanan verilerin aylık bazda uyumlu, yıllık bazda ise daha düşük gelmesi dikkati çekti.

Böylece, Almanya'da ocak ayı enflasyonu, Haziran 2021'den bu yana ölçülen en düşük seviye oldu.

AB uyumlu TÜFE de ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşerken ve yıllık bazda ise yüzde 3,1 artış gösterdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hamza Dağ'dan İzmirlilere müjde: Toplu taşıma 90 dakika ücretsiz olacak
Hamza Dağ'dan İzmirlilere müjde: Toplu taşıma 90 dakika ücretsiz olacak
Sivasspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
Mehmet Şimşek 'olmazsa olmazıdır' dedi ekonomi programıyla ilgili açıklama
Mehmet Şimşek 'olmazsa olmazıdır' dedi ekonomi programıyla ilgili açıklama
Bomba Ekrem İmamoğlu iddiası! Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Bu adamdan beni kurtarın" dedi
Bomba Ekrem İmamoğlu iddiası! Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Bu adamdan beni kurtarın" dedi
Murat Kurum duyurdu! Annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkına yaş düzenlemesi
Murat Kurum duyurdu! Annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkına yaş düzenlemesi
DenizBank’tan dijital varlıkları saklama hizmeti
DenizBank’tan dijital varlıkları saklama hizmeti
Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'nün yerine transfer yaptı
Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'nün yerine transfer yaptı
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası!
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası!
Irak'ın Pençe-Kilit operasyon bölgesinde PKK'ya darbe
Irak'ın Pençe-Kilit operasyon bölgesinde PKK'ya darbe
Ayvalık'ta ev yangını, 1 kişi yaralandı
Ayvalık'ta ev yangını, 1 kişi yaralandı
Naz Arıcı, Masterlar Kış Oyunları’nda dünya şampiyonu oldu!
Naz Arıcı, Masterlar Kış Oyunları’nda dünya şampiyonu oldu!
Kahramanmaraş'ta soğuktan buzul sarkıtları oluştu
Kahramanmaraş'ta soğuktan buzul sarkıtları oluştu