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Naz Arıcı, Masterlar Kış Oyunları’nda dünya şampiyonu oldu!

Naz Arıcı, Masterlar Kış Oyunları’nda dünya şampiyonu oldu!

İtalya’da düzenlenen Dünya Masterlar Kış Oyunları’nda artistik buz pateni milli sporcusu Naz Arıcı, Altın Bayanlar kategorisinde dünya şampiyonluğunu kazandı.

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4 yılda bir düzenlenen, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından olan Dünya Masterlar Kış Oyunları’na 2024’te İtalya ev sahipliği yaptı. 30 yaş üstü master sporcular için yapılan yarışma masterlar olimpiyatları olarak tabir ediliyor. Yarışmaya dünyanın her yerinden toplamda 3 binin üzerinde sporcu katıldı. Yarışmada 11 branşta yarışmalar, İtalya’nın Lombardia bölgesinde 8 ayrı şehirde yapıldı. Yarışmalar 10 gün boyunca devam etti.

Artistik Buz Pateni, Bormio kentinde; Curling, Madesimo kentinde; Buz Hokeyi, Chiavenna kentinde; Biathlon, Vermiglio kentinde ;Cross country, Vermiglio kentinde; Kayakla Atlama, Pelizzano kentinde; Alp disiplini, Aprica kentinde; Kayakla Oryantiring, Vermiglio kentinde; Kayaklı Koşu, Ponte Di Legno - Tonale kentinde; Short Track, Bormio kentinde; Sürat Pateni, Chiesa In Valmalenco kentinde; Ski Mountaineering, Ponte Di Legno - Tonale ve Aprica kentlerinde düzenlendi.

Yarışmada artistik buz pateni milli sporcusu Naz Arıcı, Altın Bayanlar kategorisinde rakiplerine fark atarak birinci oldu. Arıcı, şu ana kadar artistik buz pateninde Türkiye'ye gelen en büyük başarılardan biri olan bu başarıyı Atatürk’e ve onun açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürüyen Türk Kadınına armağan etti.

Aslen elektrik-elektronik mühendisi olan Arıcı’nın şu ana kadar Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Yarışması’nda almış olduğu 5 dünya şampiyonluğu ve 7 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

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