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İki ayrı ilçede üzerlerinde kontak anahtarı bulunan araçları çaldılar

İki ayrı ilçede üzerlerinde kontak anahtarı bulunan araçları çaldılar

Samsun'un 2 ayrı ilçesinde anahtarları üzerinde bırakılan 2 ayrı aracı çalan alkollü 2 kişi polis tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Alaçam ilçesinde üzerinde kontak anahtarı bulunan bir aracı çalan 2 hırsız, Bafra ilçesine giderek aracı burada terk etti. Aynı hırsızlar Bafra ilçesinde de yine anahtarı üzerinde bırakılan bir başka aracı çalıp bu kez de çalıntı araçla Kavak ilçesine gitti. Hırsızlar, Bafra ve Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışması neticesinde Kavak ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 2 oto hırsızının alkollü oldukları belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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