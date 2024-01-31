Kolajen sayesinde hamsiye olan ilgi arttı

Uzmanların hamsinin derisindeki jelatinin kolajen içerdiğini ve bunun cildi gençleştirdiğini açıklamasının ardından hamsiye ilgi oldukça arttı.

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Karadeniz’in incisi hamsi, şu sıralarda lezzetinin yanı sıra sağlığa ve güzelliğe sağladığı katkılarla revaçta. Bilim insanlarının hamsinin derisindeki jelatinde gençlik iksiri olarak adlandırılan kolajen maddesinin bulunduğunu açıklaması ile özellikle kadınlar başta olmak üzere balığa olan ilgi arttı. Samsun’da balık satışı yapan esnaf da önceden evleri koktuğu için hamsi aldırmayan kadınların artık kocalarına hamsi siparişi verdiğini söylediler.

“Hamsinin cilde iyi geldiği uzmanlar tarafından belirtiliyor”

Hamsinin insan cildini güzelleştirdiğini bildiğini söyleyen Serkan Göçer, “Balığın insan sağlığına birçok olumlu etkisini biliyoruz. Bolca balık tüketmeliyiz. Şu andaki fiyatlar her bütçeye göre var. Ekonomiye göre bence balık fiyatları oldukça ucuz. Her balık türünün vücudun farklı organlarına yararlı olduğunu duymuştum ama hamsinin de cilde yararlı olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor” dedi.

“Kokuyor diye eve hamsi sokmayan kadınlar şimdi ise eşlerine hamsi alması için baskı kuruyor”

Kolajenin faydalarının açıklanmasının ardından hamsiye olan ilginin arttığına değinen balık satıcısı Onurcan Köse, “Balık az da olsa tezgahlarda yer alıyor. Hamsi 2 haftadır 70 TL’den satılıyor. Bunun yanı sıra mezgit 70, istavrit 60, barbun 100, somon 120, çipura-levrek 220 TL’den satılıyor. Hamside kolajen olduğunu ben de yeni öğrendim. Hamsinin derisindeki jelatinde kolajen olduğu profesörler tarafından açıklandı. Kolajen, güzellik ve gençlik iksiri olarak adlandırılıyor. Hamsi, cildi güzelleştirmenin yanı sıra kılçığı da kemik erimesine faydalıymış. Yağlı bir balık olan hamsinin çocuklar için de faydalı olduğu söyleniyor. Bu kolajen meselesi çıkmadan önce kadınlar evlerinde hamsi pişirilmesine izin vermiyordu. Eşlerine hamsi yerine daha az kokan mezgit aldırıyorlardı. Şimdi ise kadınlar eşlerine hamsi aldırmak için üsteliyorlar. O nedenle hamsi satışlarımız da eskiye oranla artmış oldu” diye konuştu.

Balık türlerinin insan sağlığı açısından faydalı olduğunu vurgulayan diğer vatandaşlar da Karadeniz’de herkesin bütçesine uygun balığın tüketilebileceğine değindiler.