BIST 8.529
DOLAR 30,35
EURO 33,01
ALTIN 1.992,39
HABER /  SAĞLIK

Kolajen sayesinde hamsiye olan ilgi arttı

Kolajen sayesinde hamsiye olan ilgi arttı

Uzmanların hamsinin derisindeki jelatinin kolajen içerdiğini ve bunun cildi gençleştirdiğini açıklamasının ardından hamsiye ilgi oldukça arttı.

Abone ol

Karadeniz’in incisi hamsi, şu sıralarda lezzetinin yanı sıra sağlığa ve güzelliğe sağladığı katkılarla revaçta. Bilim insanlarının hamsinin derisindeki jelatinde gençlik iksiri olarak adlandırılan kolajen maddesinin bulunduğunu açıklaması ile özellikle kadınlar başta olmak üzere balığa olan ilgi arttı. Samsun’da balık satışı yapan esnaf da önceden evleri koktuğu için hamsi aldırmayan kadınların artık kocalarına hamsi siparişi verdiğini söylediler.

“Hamsinin cilde iyi geldiği uzmanlar tarafından belirtiliyor”
Hamsinin insan cildini güzelleştirdiğini bildiğini söyleyen Serkan Göçer, “Balığın insan sağlığına birçok olumlu etkisini biliyoruz. Bolca balık tüketmeliyiz. Şu andaki fiyatlar her bütçeye göre var. Ekonomiye göre bence balık fiyatları oldukça ucuz. Her balık türünün vücudun farklı organlarına yararlı olduğunu duymuştum ama hamsinin de cilde yararlı olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor” dedi.

“Kokuyor diye eve hamsi sokmayan kadınlar şimdi ise eşlerine hamsi alması için baskı kuruyor”
Kolajenin faydalarının açıklanmasının ardından hamsiye olan ilginin arttığına değinen balık satıcısı Onurcan Köse, “Balık az da olsa tezgahlarda yer alıyor. Hamsi 2 haftadır 70 TL’den satılıyor. Bunun yanı sıra mezgit 70, istavrit 60, barbun 100, somon 120, çipura-levrek 220 TL’den satılıyor. Hamside kolajen olduğunu ben de yeni öğrendim. Hamsinin derisindeki jelatinde kolajen olduğu profesörler tarafından açıklandı. Kolajen, güzellik ve gençlik iksiri olarak adlandırılıyor. Hamsi, cildi güzelleştirmenin yanı sıra kılçığı da kemik erimesine faydalıymış. Yağlı bir balık olan hamsinin çocuklar için de faydalı olduğu söyleniyor. Bu kolajen meselesi çıkmadan önce kadınlar evlerinde hamsi pişirilmesine izin vermiyordu. Eşlerine hamsi yerine daha az kokan mezgit aldırıyorlardı. Şimdi ise kadınlar eşlerine hamsi aldırmak için üsteliyorlar. O nedenle hamsi satışlarımız da eskiye oranla artmış oldu” diye konuştu.
Balık türlerinin insan sağlığı açısından faydalı olduğunu vurgulayan diğer vatandaşlar da Karadeniz’de herkesin bütçesine uygun balığın tüketilebileceğine değindiler.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana Demirspor’da ayrılık! Resmen açıklandı
Adana Demirspor’da ayrılık! Resmen açıklandı
İYİ Parti'den İstifa etti, AK Parti'nin Bodrum Belediye Başkan adayı oldu! Mehmet Tosun kimdir...
İYİ Parti'den İstifa etti, AK Parti'nin Bodrum Belediye Başkan adayı oldu! Mehmet Tosun kimdir...
Real Madrid Teknik Direktörü:"Arda'nın üzerinde baskı olmasını anlıyorum..."
Real Madrid Teknik Direktörü:"Arda'nın üzerinde baskı olmasını anlıyorum..."
Tefecilik yapan suç örgütünün 365 milyon TL değerindeki nakit ve taşınmazına el konuldu
Tefecilik yapan suç örgütünün 365 milyon TL değerindeki nakit ve taşınmazına el konuldu
Kar üstünde yiyecek arayan tilki dron ile görüntülendi
Kar üstünde yiyecek arayan tilki dron ile görüntülendi
UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında en güzel gol Kerem Aktürkoğlu'ndan
UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında en güzel gol Kerem Aktürkoğlu'ndan
LPG tankı patladı, bir işçi yaralandı
LPG tankı patladı, bir işçi yaralandı
Elektrikli ısıtıcı devrildi, akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
Elektrikli ısıtıcı devrildi, akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
Muharrem İnce partisinin 24 belediye başkan adayını açıkladı, CHP'yi topa tuttu
Muharrem İnce partisinin 24 belediye başkan adayını açıkladı, CHP'yi topa tuttu
Uzmanı uyardı, o hastalık ağızda oluşan lezyonlarla kendini gösteriyor
Uzmanı uyardı, o hastalık ağızda oluşan lezyonlarla kendini gösteriyor
Mehmet Şimşek 2024 yılında ihracatçılara verilecek desteği açıkladı
Mehmet Şimşek 2024 yılında ihracatçılara verilecek desteği açıkladı
Memleket Partisi'nin 24 adayı belli oldu! Muharrem İnce duyurdu
Memleket Partisi'nin 24 adayı belli oldu! Muharrem İnce duyurdu