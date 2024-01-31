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Mehmet Şimşek 2024 yılında ihracatçılara verilecek desteği açıkladı

Mehmet Şimşek 2024 yılında ihracatçılara verilecek desteği açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Eximbank'ın bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedeflediğini belirterek, "İhracatımızın büyümeye katkısını artırmak, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadesini kullandı.

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Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının Türk Eximbank'ın ihracat desteklerine yönelik haberini alıntılayarak, ihracatçıları güçlü şekilde desteklemeye devam ettiklerini bildirdi.

Sermayesini güçlendirdikleri Türk Eximbank'ın bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedeflediğine işaret eden Şimşek, "İhracatımızın büyümeye katkısını artırmak, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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