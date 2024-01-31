Memleket Partisi'nin 24 adayı belli oldu! Muharrem İnce duyurdu

Memleket Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adaylarını belirlemeye başladı. Genel Başkan Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısında 24 başkan adayını açıkladı.

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31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler Seçimleri'ne sayılı zaman kala partiler de aday açıklamalarına hız verdi. Memleket Partisi, son olarak 24 belediye başkan adayını duyurdu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan İnce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayına ilişkin, "Merkez Yönetim Kurulumuzda bunu görüştük. Bugün İstanbul'dan 2 aday açıklayacağız. 39 ilçeyi de tamamladığımızda ilçelerle birlikte İstanbul adayımızı İstanbul'da açıklayacağız. Henüz açıklamak istemiyoruz" diye konuştu.

İnce'nin açıkladığı isimler şu şekilde:

Adana Sarıçam Belediye Başkan adayı İş İnsanı Dilek Tepe

Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkan adayı İş İnsanı Özkan Öztuğ

Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı İş İnsanı Ömer Özdoğan

Ankara Pursaklar Belediye Başkan adayı Mimar Murat Aslandoğdu

Ankara Sincan Belediye Başkan adayı İş İnsanı Ziya Kirzuk

Ankara Elmadağ Belediye Başkan adayı İş İnsanı Esra Gündoğan Murat

Ardahan Çıldır Belediye Başkan adayı İş İnsanı Turgay Şirin

Artvin Arhavi Belediye Başkan adayı İş İnsanı Abdulkerim Akkaya



İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mali Müşavir İbrahim Dönmez

İstanbul Esenyurt Belediye Başkan adayı İş İnsanı Tanju Karakuş

Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkan adayı İş İnsanı Mehmet Ceren

Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkan adayı İş İnsanı Durmuş Karakaş

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı İş İnsanı Erdal Çifti

Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan adayı Ziraat Mühendisi Nursel Pekcan

Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan adayı Kalite Kontrol Mühendisi Halil İbrahim Kuruçay



Konya Ereğli Belediye Başkan adayı Veteriner Hekim Mahmut Elihayrat

Konya Karapınar Belediye Başkan adayı Emekli Astsubay İbrahim Şimşeker

Konya Karatay Belediye Başkan adayı İş İnsanı Adem Demir

Konya Meram Belediye Başkan adayı Emekli Astsubay Hamdi Ak

Konya Selçuklu Belediye Başkan adayı İnşaat Mühendisi Mehmet Koçer

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Yönetici Samet Fırat Özkaş

Mersin Mut Belediye Başkan adayı Avukat Fikret Çayır

Samsun İlkadım Belediye Başkan adayı İş İnsanı Yeşim Emriye Kadıoğlu

Yozgat Bahadın Belediye Başkan adayı Öğretmen Sami Eroğlu