Memleket Partisi'nin 24 adayı belli oldu! Muharrem İnce duyurdu

Memleket Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adaylarını belirlemeye başladı. Genel Başkan Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısında 24 başkan adayını açıkladı.Abone ol
31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler Seçimleri'ne sayılı zaman kala partiler de aday açıklamalarına hız verdi. Memleket Partisi, son olarak 24 belediye başkan adayını duyurdu.
Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan İnce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayına ilişkin, "Merkez Yönetim Kurulumuzda bunu görüştük. Bugün İstanbul'dan 2 aday açıklayacağız. 39 ilçeyi de tamamladığımızda ilçelerle birlikte İstanbul adayımızı İstanbul'da açıklayacağız. Henüz açıklamak istemiyoruz" diye konuştu.
İnce'nin açıkladığı isimler şu şekilde:
Adana Sarıçam Belediye Başkan adayı İş İnsanı Dilek Tepe
Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkan adayı İş İnsanı Özkan Öztuğ
Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı İş İnsanı Ömer Özdoğan
Ankara Pursaklar Belediye Başkan adayı Mimar Murat Aslandoğdu
Ankara Sincan Belediye Başkan adayı İş İnsanı Ziya Kirzuk
Ankara Elmadağ Belediye Başkan adayı İş İnsanı Esra Gündoğan Murat
Ardahan Çıldır Belediye Başkan adayı İş İnsanı Turgay Şirin
Artvin Arhavi Belediye Başkan adayı İş İnsanı Abdulkerim Akkaya
İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mali Müşavir İbrahim Dönmez
İstanbul Esenyurt Belediye Başkan adayı İş İnsanı Tanju Karakuş
Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkan adayı İş İnsanı Mehmet Ceren
Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkan adayı İş İnsanı Durmuş Karakaş
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı İş İnsanı Erdal Çifti
Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan adayı Ziraat Mühendisi Nursel Pekcan
Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan adayı Kalite Kontrol Mühendisi Halil İbrahim Kuruçay
Konya Ereğli Belediye Başkan adayı Veteriner Hekim Mahmut Elihayrat
Konya Karapınar Belediye Başkan adayı Emekli Astsubay İbrahim Şimşeker
Konya Karatay Belediye Başkan adayı İş İnsanı Adem Demir
Konya Meram Belediye Başkan adayı Emekli Astsubay Hamdi Ak
Konya Selçuklu Belediye Başkan adayı İnşaat Mühendisi Mehmet Koçer
Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Yönetici Samet Fırat Özkaş
Mersin Mut Belediye Başkan adayı Avukat Fikret Çayır
Samsun İlkadım Belediye Başkan adayı İş İnsanı Yeşim Emriye Kadıoğlu
Yozgat Bahadın Belediye Başkan adayı Öğretmen Sami Eroğlu