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Kastamonu’da uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı

Kastamonu’da uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı

Kastamonu’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespiti yapılan bir evde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet tabanca fişeği, 5 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ile 1 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şahsın üst ve ikametinde yapılan aramalarda, 3 adet sahte para, 19,62 gram metamfetamin maddesi, 28 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

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