İBB adayı Murat Kurum çocuklu aileler için 3 müjde açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa’da kadın girişimciler ile bir araya geldi. Kurum, İlkokul çağındaki çocuklar için beslenme desteği verileceğini ve ilköğretim öğrencilerinin ulaşımının tamamen ücretsiz olacağını belirtti. Kurum, "Aile kartla 0-6 yaş arası çocuğu olan anne babalara ücretsiz seyahat hakkı vereceğiz" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa Hasbahçe Nikah Dairesi’nde kadın girişimciler ile bir araya geldi.

“Evi yuva yapan nasıl kadınsa, toprağı vatan yapan da kadınlardır.” sözleriyle konuşmasına başlayan Murat Kurum, “Bu ülkeyi yetiştirdikleri evlatlarıyla; girişimci ruhlarıyla, asil duruşlarıyla vatan yapan, bu salondaki kadınlardır, Türkiye’nin kadınlarıdır. Sizler; mimariden şehirciliğe, tarladan üniversitelere, evlerimizden fabrikalarımıza, okullardan adliye binalarına ve güvenliğimize kadar; istihdamda, ekonomide, üretimde, her alanda Türkiye’yi büyütenlersiniz.” dedi.

“İstanbul’un kadınları bu şehrin işveren kadınları olacak”

İstanbul vizyonuyla annelerin hizmetkârı olacaklarını ifade eden Murat Kurum, “İstanbul’un cesur kadınları, artık bu şehrin işveren kadınları olacaklar, yeni dönemin aktörleri olacaklar” diyerek kadınlara yönelik projelerini anlattı.

“İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza 100 bin lira”

İlk işini kuran 100 bin girişimci kadın için 100 bin lira destek ödemesi yapılacağını belirten Kurum, “Size İBB’den 100 bin lira, işini geliştir diyeceğiz. ‘Gözün arkada kalmasın Büyükşehir burada’ diyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Trafik çilesini birçok ulaşım atılımıyla süratle çözeceğiz”

Çalışan her bir kadının yılda 288 saatini trafikte geçirdiğinin altını çizen Kurum, “Trafik çilesi her birinizin ömründen tam 3 buçuk yıl çalıyor. İstiyoruz ki kadınlarımızın bu zahmeti bitsin. İstiyoruz ki hiçbir annemizin gözü yollarda kalmasın. Bu anlayışla; trafik çilesini, yeni metrolarla, tünellerle, otopark sistemleriyle ve daha birçok ulaşım atılımıyla; süratle çözeceğiz. Sizlere rahat bir nefes aldıracağız. Bundan sonra tüm sevdiklerinizle daha çok vakit geçireceksiniz. İstanbul’un keyfini doya doya çıkaracaksınız.” dedi.

“Komşuluk ilişkilerini odağına aldığımız tam 650 bin yeni yuvayı inşa edeceğiz”

Deprem kenti olan İstanbul’un afetlere dirençli bir şehir olması için hızla çalışmaya başlayacaklarını belirten Kurum, “Bugün 39 ilçemizdeki tüm annelerimiz; 1,5 milyon risk altındaki evde, korku içinde yaşıyor. 600 bin evin bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Planlı programlı bir şekilde, ekip ruhuyla hareket ederek; İstanbul’un en riskli yerlerinden başlayarak bir seferberlik başlatacağız. 5 yılda 39 ilçemizde; komşuluk ilişkilerini odağına aldığımız tam 650 bin yeni yuvayı inşa edeceğiz.” diyerek sözlerine devam etti.

“700 bin lira hibe destek, 700 bin lira kredi desteği, 100 bin lira taşınma yardımı vereceğiz”

Evlerin dönüşümü için 700 bin lira hibe destek ödemesinin yanı sıra 700 bin lira kredi desteği ve 100 bin lira taşınma yardımı verileceğini belirten Kurum, “18 ayda da evlerinizi size teslim edeceğiz; sonra da inşallah çaya geleceğiz, sohbete, söze geleceğiz.” dedi.

“Anadolu ve Avrupa yakasına kuracağımız iki büyük yaşam alanında hayvanlarımıza bakacağız”

Başıboş sokak hayvanı sorunu için geliştirilen projelere değinen Kurum, “39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız. Bakıma, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımızın ön bakımlarını buralarda yapacağız. Anadolu ve Avrupa yakasına kuracağımız iki büyük hayvan yaşam alanında, hayvanlarımıza bakacağız. Buralarda kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları yapacağız ve bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini de belediye olarak tamamen biz karşılayacağız.” dedi.

“İstanbul’umuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz”

“Size söz. Hep birlikte, İstanbul’umuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz.” diyen Kurum, “İstiyoruz ki belediye otobüsünden inen hanım kardeşlerim evlerine güvenle gitsin. Gecenin ikisinde otobüsten iniyorsa o güvenliği biz tesis edeceğiz. O huzuru biz sağlayacağız. Gerekirse benim İETT şoförüm hanımefendiyi evinin kapısına kadar bırakacak” dedi.

Okullardaki güvenlik ve sağlık hizmetlerinin de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını belirten Kurum, okulların temizlik ve güvenlikle ile ilgili tüm taleplerini karşılayacaklarını dile getirdi.

Çocuklu aileler için de 3 müjde açıkladı. İlkokul çağındaki çocuklar için beslenme desteği verileceğini ve ilköğretim öğrencilerinin ulaşımının tamamen ücretsiz olacağını belirtti.

“Aile kartla 0-6 yaş arası çocuğu olan anne babalara ücretsiz seyahat hakkı vereceğiz”

0-4 yaş arası çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştireceğini belirten Kurum, “Artık hem yaşı 0-6’ya çıkaracağız, hem de Aile Kart’la eşlerinize de çocuklarınızla ücretsiz seyahat hakkı vereceğiz.” dedi.

Kurum, “İstanbul'un her yerinde olacağız. Kalbimizde, millet sevgisiyle her yere koşacağız.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kurum’a Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirel eşlik etti.



(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

uğu olan anne babalara ‘Aile kartla’ ücretsiz seyahat hakkı verileceğini belirtti.