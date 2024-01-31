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Bakan Yumaklı duyurdu: 5 bin 500 personel alınacak

Bakan Yumaklı duyurdu: 5 bin 500 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 bin 500 personel alımına ilişkin sürecin başlatıldığını duyurdu.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere yapılacak 5 bin 500 personel alımına ilişkin sürecin başlatıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailesi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 5 bin 500 personel alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Aramıza katılacak arkadaşlarımızın gayretli çalışmaları tarım, orman ve su alanlarındaki gücümüze güç katacak. Ülkemizin dört bir yanında bakanlığımızın faaliyetleri artarak devam edecek. Göreve başlayacak tüm yeni mesai arkadaşlarımı kutluyor, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi

ÖSYM sitesinde de işe alım süreci ile ilgili duyuru yaptı. Duyuruda şunlar denildi: 

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar tercihlerini, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 31 Ocak 2024 tarihinde saat 10.30’da başlayacak ve 7 Şubat 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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