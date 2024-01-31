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Patlayan boş LPG tankında yangın çıktı!

Patlayan boş LPG tankında yangın çıktı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir atölyede patlayan boş LPG tankı nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.

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Pelitli Mahallesi 4429 Sokak'taki yüzey kumlama ve boyama atölyesinde bulunan boş LPG tankında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yüzünden hafif yaralanan işçi V.G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında tank ve atölyede hasara oluştu.

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