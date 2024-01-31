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Tokat’ta bir cip kamyona ok gibi saplandı: 1 yaralı

Tokat’ta bir cip kamyona ok gibi saplandı: 1 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir cipin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, cipin sürücüsü yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza, saat 10.00 sıralarında Tepekışla köyü mevkisinde meydana geldi. Erbaa istikametine seyir halinde olan H.A.Y. idaresindeki 34 HYL 643 plakalı Dacia Duster marka cip, aynı yönde ilerleyen İ.D.’nin kullandığı 60 ABZ 981 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkarıldı. Yaralı sürücü ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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