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4 gündür kayıp olan çocuktan sevindirici haber geldi

4 gündür kayıp olan çocuktan sevindirici haber geldi

Adıyaman’da, 4 gün boyunca her yerde aranan 14 yaşındaki çocuk, yapılan kayıp haberi sonrası bulundu.

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bozhöyük köyünde ailesiyle birlikte yaşayan 14 yaşındaki Salih Doğan, yaklaşık 4 gün önce sabahın erken saatlerinde evden çıkmış ve kendisinden bir daha da haber alınamamıştı.

Salih Doğan’ın hayatından endişe eden ailesi durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirerek yardım istemişti. Her yerde aranan Salih Doğan’ın kayıp haberinin İhlas Haber Ajansı tarafından yapılması sonrası haberi okuyan ve Salih Doğan’ın yerini bilen kişiler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Köyden Adıyaman’a gelerek bir iş yerinde çalıştığı ve burada yatıp kalktığı anlaşılan Salih Doğan polis ekipleri tarafından alınarak ailesine teslim edildi. Konuyla ilgili tahkikat sürüyor.

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