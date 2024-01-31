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Keçi yününden yapılan ürünler kış aylarında vücudu sıcacık tutuyor

Keçi yününden yapılan ürünler kış aylarında vücudu sıcacık tutuyor

Eskişehir’de keçi yününden yapılan keçe yelekler, insanların vücudunu sıcak tutuyor.

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Sadece sıcaksular bölgesinde satıldığı iddia edilen keçi yününden yapılma yeleğin insan vücudunu çok sıcak tuttuğu belirtildi. Bu yünden yapılma yeleğin hem sağlık açısından hem de konfor açısından daha iyi olduğu öğrenildi. Yaşlı insanların, bu yeleği ısınmak ve sağlıklı giyime dikkat etmesinden kaynaklı tercih ettiği öğrenilirken, gençlerin ise yeni bir tarz üretmek için giydikleri söylendi.

Eskişehir kıyafet satıcılığı yapan Recep Tunç, keçi yününden yapılma yeleklerin genelde soğukta çalışan insanların tercih ettiğini dile getirirken, “Bu keçe yeleğe, yeleklerin babası deriz biz. Bunu çok soğukta çalışanlar, dağda çobanlık yapanlar, inşaat görevlileri, bizler, soğukta duran insanlar alır. Bunun özelliği yün olduğu için, sırf yün olduğu için bayağı sıcak tutuyor normal yeleklere göre. Bunu da zaten burada Eskişehir'de sadece biz satıyoruz, başka da satan yok. Bunun özel müşterileri var. Özellikle bunu arayanlar var, araya araya geliyorlar. Soranlara gösteriyor zaten bizim burada olduğunu. Bunu bilen alır zaten. Bunu gençler de alıyor. Üniversite öğrencileri alıyor mesela. Sırf moda olsun diye, değişik tarz olsun diye giyenler de var. Ama sağlık açısından bakarsak da alınabilecek en mantıklı yelek budur” ifadelerine yer verdi.

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