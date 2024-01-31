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Antalyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek Bitexen Antalyaspor, hazırlıklarına başladı.

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Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Mondihome Kayserispor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise sahada koşu, ısınma ve dar alanda pas çalışması yaptı.

Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maç ile sona erdi.

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