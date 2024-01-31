Kar yağışı nedeniyle kapanan yayla yollarını temizledi

Kemer Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemer'in yüksek kesimlerine yağan kar nedeniyle kapanan bazı yayla yollarını trafiğe açıyor.

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Belediye ekipleri, ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışının ardından küreme çalışması yaptı. Ovacık Yaylasına giden yollardaki kar temizlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Kar yağışı nedeniyle bazı yayla yollarımız trafiğe kapandı. Ovacık yaylası yolundaki karları temizledik. Kepçe ile yollarda kar küreme işlemleri sürüyor. Yazı ayrı kışı ayrı güzel olan Kemerimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.