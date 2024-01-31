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Ziyaret için geldiği cezaevinde aranması olduğu tespit edildi

Ziyaret için geldiği cezaevinde aranması olduğu tespit edildi

Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan ağabeyini ziyarete gelen bir şahsın 'hırsızlık' suçundan aranması olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'hırsızlık' suçundan hükümlü olarak bulunan M.K. isimli şahsı ziyarete gelen kardeşi E.K.'nin yapılan sorgusunda 'hırsızlık' suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine işlemlerinin yapılması için teslim edildi.

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