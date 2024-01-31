BIST 8.480
DOLAR 30,36
EURO 32,88
ALTIN 1.985,84
HABER /  GÜNCEL

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Abone ol

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"

ÖNCEKİ HABERLER
358 lüks aracın ithalatında "sahte fatura" usulsüzlüğü!
358 lüks aracın ithalatında "sahte fatura" usulsüzlüğü!
TCMB'den faaliyet izni
TCMB'den faaliyet izni
Süphan Dağı’na tırmanan dağcıların yüzü buz tuttu
Süphan Dağı’na tırmanan dağcıların yüzü buz tuttu
Çalıştığı hastanede feci şekilde can verdi: Ailesi açıklama yaptı
Çalıştığı hastanede feci şekilde can verdi: Ailesi açıklama yaptı
Bitlis’te 4 metreyi bulan karda yol açma çalışması
Bitlis’te 4 metreyi bulan karda yol açma çalışması
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! 358 lüks araç ithalatı mercek altında
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! 358 lüks araç ithalatı mercek altında
Benzine gece yarısı zam geliyor! 31 Ocak 2024 Çarşamba günü akaryakıt fiyatları...
Benzine gece yarısı zam geliyor! 31 Ocak 2024 Çarşamba günü akaryakıt fiyatları...
Yazar Mario Levi vefat etti
Yazar Mario Levi vefat etti
İsrail çıkan haberleri doğruladı! Tünellere deniz suyu pompaladılar
İsrail çıkan haberleri doğruladı! Tünellere deniz suyu pompaladılar
Adana'da cinayet! Silahla vurulan kişi öldü
Adana'da cinayet! Silahla vurulan kişi öldü
Kuvvetli fırtına şantiye alanındaki çatıları uçurdu
Kuvvetli fırtına şantiye alanındaki çatıları uçurdu
Kozan'da CHP'liler Ekrem İmamoğlu'nun aday belirlemesine kızıp BBP'ye geçtiler
Kozan'da CHP'liler Ekrem İmamoğlu'nun aday belirlemesine kızıp BBP'ye geçtiler