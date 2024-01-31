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Bitlis’te 4 metreyi bulan karda yol açma çalışması

Bitlis’te 4 metreyi bulan karda yol açma çalışması

Bitlis'te il özel idare ekipleri, kar ve tipiden kapanan köy yollarını zorlu bir mücadelenin ardından ulaşıma açıyor.

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Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu köy yollarında mücadelesini sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, bölgenin zorlu şartlarına rağmen köylerde vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Merkeze bağlı Aşağıkaraboy köyünün yolu saatler süren mücadelenin ardından ulaşıma açılırken, ekipler kapalı olan diğer köy yollarını açmak için geceli gündüzlü çalışıyor.

Köy yolunda iş makinesi boyunda karla mücadele veren kepçe operatörü Kenan Dayan, kış aylarında her yıl olduğu bu yılda vatandaşların mağdur olmamaları için yolları her daim açık tutmaya çalıştıklarını belirtti. Dayan, “Buradaki kar kalınlığı yaklaşık 4 ile 5 metre arasındadır. Köylü vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için 7/24 hizmetlerindeyiz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bitlis’in şartları çok ağır geçiyor. Köylerimizde muhtemel hastalık gibi durumlarda vatandaşlarımız hiçbir şekilde mağdur edilmiyor” dedi.

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