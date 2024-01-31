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Diş tedavisinde çenesi kırıldı hayatını kaybetti

Diş tedavisinde çenesi kırıldı hayatını kaybetti

İSTANBUL'da özel bir hastanede çok sayıda dişi çekilen 70 yaşındaki Aynur Açıkgüloğlu’nun çenesinin kırıldığı 20 gün sonra anlaşıldı. Talihsiz kadın tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

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İstanbul'da özel bir hastanede çok sayıda dişi çekilen 70 yaşındaki Aynur Açıkgüloğlu'nun kanaması durmayınca çenesinin kırıldığı 20 gün sonra başka hastanede ortaya çıktı. Ameliyata alınan talihsiz kadın kurtarılamadı. Talihsiz kadının kızı Sebahat Taşbay, diş hekiminin hatalı işlem yaptığı iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Sorumluların cezalandırılmasını talep eden Taşbay, annesinin 3 ay diş ağrısı çektikten sonra Bağcılar'da bulunan özel bir hastanede diş hekimiyle görüştüklerini, diş hekiminin bazı dişlerinin çekilerek kaplama yapılacağını söylediğini aktardı.

Randevuda annesinin tüm dişlerinin 20 dakikada çekildiğini vurgulayan Taşbay, çekimden 20 gün sonra annesinin dişlerinde kanama başlayınca tekrar dişçiye gittiklerini söyledi.

Diş hekiminin 2 kutu antibiyotik verip gönderdiğini öne süren Taşbay, ertesi gün tekrar kanama başlayınca başka bir hastaneye başvurduklarını, annesinin çok fazla kan kaybettiği için yoğun bakıma alındığını ifade etti.

Taşbay, "Annem ameliyata alındı. Ameliyattan yarım saat sonra kalbi durdu. Çünkü vücut çok fazla kan kaybetti ve çok yorgundu. Zaten 3-4 aydır yemek yiyememişti. İlk gittiğimiz özel hastaneyi aradım. 'Nasıl böyle bir ihmal yapılır?' diye sorduğumda bana 'Çok üzgünüz. Böyle bir şey yaşansın istemezdik' denildi" şeklinde konuştu.

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