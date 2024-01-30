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Beşiktaş'tan TFF ve MHK'ye başvuru

Beşiktaş'tan TFF ve MHK'ye başvuru

Beşiktaş, TFF ve MHK'ye başvuru yaparak Rashica ve Salih Uçan'ın pozisyonlarıyla ilgili VAR'ın farklı yetki kullanımının sebebini sordu.

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Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasonu ve Merkez Hakem Kurulu'na başvuruda bulundu.

A Spor'un haberine göre Siyah-beyazlı ekip, Sivasspor maçında gerçekleşen Rashica ve Salih'in pozisyonları ile ilgili yetki kullanımını sordu.

Beşiktaş, Sivasspor maçının ardından hakem kararlarına ciddi şekilde tepki göstermişti.

Sivasspor maçı sonası basın mensuplarına konuşan Feyyaz Uçar, "Geçen hafta penaltımız oluyor VAR çağırmıyor. Bu hafta penaltımız veriliyor ama VAR çağıyor. Niye VAR çağırıyor, niye iptal oluyor onu da anlamış değiliz. Bu VAR'da neler oluyor anlamıyoruz. Bu kayıtları bir dinleyelim. Daha önce benzer durumlarda VAR kayıtları çıktı biz de bekliyoruz. Niye hep Beşiktaş'a gelince hep aynı haksızlıklar oluyor. Yeter ya! Konuşmamak için direniyoruz ama şu maçları düzgün yönetin!" ifadelerini kullanmıştı.

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