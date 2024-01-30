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James Rodriguez'in menajeriyle temasa geçti

James Rodriguez'in menajeriyle temasa geçti

Beşiktaş Sao Paulo forması giyen dünyaca ünlü futbolcu James Rodriguez'in menajeriyle temasa geçti.

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Ara transfer döneminde yıldız bir ismi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, dünyaca ünlü bir futbolcuyu gündemine aldı.

James Rodriguez listeye eklendi

Brezilya basınından Globo'nun haberine göre Beşiktaş, Sao Paulo forması giyen James Rodriguez'i transfer listesine ekledi. 

Sao Paulo'dan ayrılmak istiyor

Siyah-beyazlı kulüp, Kolombiyalı yıldızın transferi için menajeriyle temasa geçti. Ayrıca Rodriguez'in de Sao Paulo'dan ayrılmak istediği belirtildi. 

Temaslar hızlanacak

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve kurmaylarının bu transferi kısa süre içinde sonuca bağlamak için temasları hızlandırması bekleniyor. 

Dünya devlerinde forma giydi

Real Madrid, Bayern Münih, Monaco ve Porto gibi dev takımlarda forma giyen 32 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

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