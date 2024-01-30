ABD Başkanı Biden: Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız yok

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan üssüne saldırıyla ilgili verecekleri yanıtın daha büyük bir savaşa neden olmayacağını, bunun peşinde olmadıklarını belirtti.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşılık, Orta Doğu'daki ABD üslerine saldırılar da devam ediyor.

Suriye-Ürdün sınırının Ürdün tarafında bulunan ABD askeri üssüne hava saldırısı düzenlenmiş, saldırıda 3 asker ölürken, 34 asker de yaralanmıştı.

Biden: "Orta Doğu'da daha geniş bir savaş aramıyoruz"

ABD Başkanı Joe Biden, Tower 22 adlı ABD üssüne düzenlenen İHA saldırısına nasıl karşılık verileceğine dair karar verdiklerini belirterek, daha fazla detay paylaşmadı.

İran’ın saldırıyı düzenleyenlere silah sağladığını ve bu nedenle İran’ı saldırılardan sorumlu tuttuğunu ifade eden Biden, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışmayı caydırmayı umduğunu belirterek, "Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Aradığım şey bu değil” dedi.

Biden "İran'dan hesap soracağız" demişti

Saldırıyla ilgili daha önce açıklamalarda bulanan ABD Başkanı Joe Biden, şunları söylemişti:

Dün gece Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize insansız hava aracıyla yapılan saldırıda 3 ABD askeri öldürüldü ve çok sayıda kişi de yaralandı.

Bu saldırıyla ilgili gerçekleri hala topluyor olsak da, bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz. Hiç şüpheniz olmasın tüm sorumlulardan bizim seçtiğimiz bir zamanda ve şekilde hesap soracağız.

Hep birlikte ailelerine karşı taşıdığımız kutsal sorumluluğu yerine getireceğiz. Onların onuruna, şanına layık olmaya çalışacağız. Terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz.