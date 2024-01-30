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Ünlü iş adamına trafikte silahlı saldırı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ünlü iş adamına trafikte silahlı saldırı

TEM Mahmutbey mevkiinde iş adamı Hakan Cengiz ve eşi Zehra Cengiz'in içerisinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi. Olayda Cengiz ailesinin şoförü yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre olay öğle saatlerinde Tem Mahmutbey mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre iş adamı Hakan Cengiz ve Eşi Zehra Cengiz şoförlerinin kullandığı 34 CRS 782 plakalı araçla seyir halindeyken yanlarına motosikletli iki kişi yanaştı. Saldırganlar araca 4 el ateş ettikten sonra trafikte hızla uzaklaştı.

Olayda şoför Muhammed Yaşar başından yaralandı. Kontrolden çıkan araç, önünde seyir halinde olan araçlara çarparak durabildi. Saldırıda Cengiz çifti yara almadı.

Olayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları yaralı Muhammed Yaşar'ı yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Olay yerinde bulunan KGYS kameralarını da inceleyen ekipler kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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