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Evinde dengesini kaybedip düştü, hayatını kaybetti

Evinde dengesini kaybedip düştü, hayatını kaybetti

Kastamonu’da evinde dengesini kaybederek düşen vatandaş hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçesi Evciler köyünde ikamet eden 63 yaşındaki İsmail Hotaman, evinde dengesini kaybetmesi neticesinde düşerek yaralandı. Bir süre sonra yakınları tarafından bulunan İsmail Hotaman’ın öldüğü belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından İsmail Hotaman’ın cenazesi, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Burada otopsisi yapılan Hotaman’ın cenazesi, öğle namazına müteakiben Evciler köyünde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

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