BIST 8.505
DOLAR 30,36
EURO 32,95
ALTIN 1.987,06
HABER /  SAĞLIK

Havalar soğuyunca, vatandaşlar aktarların yolunu tuttu

Havalar soğuyunca, vatandaşlar aktarların yolunu tuttu

Fethiye’de her geçen gün soğuyan havaların ardından vatandaşlar hasta olmamak için soluğu aktarlarda almaya başladı. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların korunmak isteyen vatandaşların tercihi bitki çayları oldu.

Abone ol

Kış Fethiye’de kendisini iyice hissettirmeye başlarken, vatandaşlar hasta olmamak için çareyi aktarlarda buldu. Gribe ve soğuk algınlığına karşı şifalı bitkilerde çare arayan vatandaşlara, aktarlarda genellikle 12-20 arasında doğal bitkinin karışımı olan kış çayı tavsiye ediliyor. Fethiye’de aktar işleten Ahmet Ali Topçu, kış aylarında vatandaşların aktarları daha çok tercih ettiğini belirterek, hastalıkların ana sebebinin vücut direncinin düşük olmasından kaynaklandığını ifade etti. Topçu, “Genelde zencefil, zerdeçal, hurma pekmezi, andız ve keçiboynuzu pekmezi, meyankökü şurubuna talep fazla. Aynı zamanda udu hindi tozuna da talep var. Kış çayları, adaçayı, yayla çayı ve kekik ile kekik suyu çok satılıyor” dedi.

“Doktorların tarif ettiği karışımlarını hazırlıyoruz”
Topçu açıklamasının devamında “Talep olarak tarifler var, isteklere göre karışımları hazırlıyoruz. Genelde zencefil, zerdeçal, hurma pekmezi, andız ve keçiboynuzu pekmezi, meyankökü şurubuna talep fazla. Aynı zamanda udu hindi tozuna da talep var. Kış çayları, adaçayı, yayla çayı ve kekik ile kekik suyu çok satılıyor. Bahsettiğim tüm her şey kışın çok rağbette. Fakat yazın da işlerimiz baharat yönünde ilerliyor. Baharat satışımız yazın daha fazla” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ara tatili fırsat bilenler kayak merkezine akın etti
Ara tatili fırsat bilenler kayak merkezine akın etti
Menteşe’de çıkan yangın sonucunda parkta bulunan kaydırak zarar gördü
Menteşe’de çıkan yangın sonucunda parkta bulunan kaydırak zarar gördü
Çinli bilgisayar korsanları hedef aldı ABD makamları harekete geçti
Çinli bilgisayar korsanları hedef aldı ABD makamları harekete geçti
DEM Parti'den Başak Demirtaş kararı! Adaylık başvurusu yaptı, MYK toplanıyor
DEM Parti'den Başak Demirtaş kararı! Adaylık başvurusu yaptı, MYK toplanıyor
Silivri'de dere taştı, siteyi su bastı
Silivri'de dere taştı, siteyi su bastı
259 adet fast-food işletmesinde kızartma yağları kontrol edildi
259 adet fast-food işletmesinde kızartma yağları kontrol edildi
Prens Harry'in yönetimde olduğu vakıf çalışanları hakkında iğrenç iddialar
Prens Harry'in yönetimde olduğu vakıf çalışanları hakkında iğrenç iddialar
Yaklaşık 350 bin liralık koleksiyonu çalmak için iş yeri kiraladılar
Yaklaşık 350 bin liralık koleksiyonu çalmak için iş yeri kiraladılar
Antalya'da korkutan ev yangını söndürüldü
Antalya'da korkutan ev yangını söndürüldü
MSB: 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı
MSB: 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı
Özgür Özel’den beklenen DEM Parti açıklaması Her partiyle olduğu gibi...
Özgür Özel’den beklenen DEM Parti açıklaması Her partiyle olduğu gibi...
CHP'nin üzerini çizdiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açtı ağzını yumdu gözünü
CHP'nin üzerini çizdiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açtı ağzını yumdu gözünü