BIST 8.505
DOLAR 30,36
EURO 32,95
ALTIN 1.987,06
HABER /  SEÇİM

DEM Parti'den Başak Demirtaş kararı! Adaylık başvurusu yaptı, MYK toplanıyor

DEM Parti'den Başak Demirtaş kararı! Adaylık başvurusu yaptı, MYK toplanıyor

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı için başvuru yaptığını belirterek, "Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması, bizi sevindirici bir şey. Değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır" dedi.

Abone ol

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, DEM partiden İstanbul Büyükşehir belediye başkan adaylığı İçin başvuru yaptı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Temelli'ye Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın "Parti uygun görürse İstanbul'dan aday olabilirim." sözleri hatırlatıldı.

Temelli, "Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması, bizi sevindirici bir şey. Biz, bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz, ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır." diye konuştu.

CHP sorusuna cevap: Açıklayacağız

Bir gazetecinin, DEM Parti ile CHP'nin, İstanbul'da iş birliği yapıp yapmayacağını sorması üzerine Temelli, bütün ihtimallerin değerlendirildiğini, güç birliğiyle kazanılabilecek yerler üzerinde bir çalışma olabileceğini ve bunların kamuoyuna açıklanacağını aktardı.

DEM Parti'nin yerel seçim öncesi aday adayları arasında yaptığı ön seçim için Temelli, "Umarım bu tabloyu Ankara ile diğer partiler iyi izlemiştir ve gerekli dersleri çıkartılar." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
259 adet fast-food işletmesinde kızartma yağları kontrol edildi
259 adet fast-food işletmesinde kızartma yağları kontrol edildi
Prens Harry'in yönetimde olduğu vakıf çalışanları hakkında iğrenç iddialar
Prens Harry'in yönetimde olduğu vakıf çalışanları hakkında iğrenç iddialar
Yaklaşık 350 bin liralık koleksiyonu çalmak için iş yeri kiraladılar
Yaklaşık 350 bin liralık koleksiyonu çalmak için iş yeri kiraladılar
Antalya'da korkutan ev yangını söndürüldü
Antalya'da korkutan ev yangını söndürüldü
MSB: 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı
MSB: 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı
Özgür Özel’den beklenen DEM Parti açıklaması Her partiyle olduğu gibi...
Özgür Özel’den beklenen DEM Parti açıklaması Her partiyle olduğu gibi...
CHP'nin üzerini çizdiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açtı ağzını yumdu gözünü
CHP'nin üzerini çizdiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açtı ağzını yumdu gözünü
Beyaz örtü ile kaplanan Çankırı havadan görüntülendi
Beyaz örtü ile kaplanan Çankırı havadan görüntülendi
Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ı Sivasspor'a kiraladı
Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ı Sivasspor'a kiraladı
33 yaşında başladığı muhtarlığa 68 yaşında veda etti
33 yaşında başladığı muhtarlığa 68 yaşında veda etti
CHP İzmir Adayı Cemil Tugay itiraf etti! Mehmet Cengiz'le pazarlık yapıp sattım! 'Acemilik döneminde bu kadar sattıysa..'
CHP İzmir Adayı Cemil Tugay itiraf etti! Mehmet Cengiz'le pazarlık yapıp sattım! 'Acemilik döneminde bu kadar sattıysa..'
MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi