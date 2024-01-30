DEM Parti'den Başak Demirtaş kararı! Adaylık başvurusu yaptı, MYK toplanıyor

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı için başvuru yaptığını belirterek, "Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması, bizi sevindirici bir şey. Değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır" dedi.

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HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, DEM partiden İstanbul Büyükşehir belediye başkan adaylığı İçin başvuru yaptı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Temelli'ye Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın "Parti uygun görürse İstanbul'dan aday olabilirim." sözleri hatırlatıldı.

Temelli, "Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması, bizi sevindirici bir şey. Biz, bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz, ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır." diye konuştu.

CHP sorusuna cevap: Açıklayacağız

Bir gazetecinin, DEM Parti ile CHP'nin, İstanbul'da iş birliği yapıp yapmayacağını sorması üzerine Temelli, bütün ihtimallerin değerlendirildiğini, güç birliğiyle kazanılabilecek yerler üzerinde bir çalışma olabileceğini ve bunların kamuoyuna açıklanacağını aktardı.

DEM Parti'nin yerel seçim öncesi aday adayları arasında yaptığı ön seçim için Temelli, "Umarım bu tabloyu Ankara ile diğer partiler iyi izlemiştir ve gerekli dersleri çıkartılar." diye konuştu.