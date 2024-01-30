BIST 8.508
DOLAR 30,36
EURO 32,94
ALTIN 1.986,22
HABER /  GÜNCEL

33 yaşında başladığı muhtarlığa 68 yaşında veda etti

33 yaşında başladığı muhtarlığa 68 yaşında veda etti

1989 yılından bu yana Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Taçahmet köyünde muhtarlık görevi yürüten 68 yaşındaki Ercan Karahmetoğlu, aldığı kararla önümüzdeki 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri’nde tekrar aday olmayacağını açıkladı.

Abone ol

İlçeye bağlı Taçahmet köyünde 6 dönem tek aday olarak seçime girip kazanan ve son yapılan seçimlerde karşısına aday çıkmasına rağmen köy halkının yeniden şahsını muhtarlığa seçtiğini belirten Ercan Karahmetoğlu, “26 Mart 1989 yılında ilk adaylığımda muhtarlığı devraldım. 35 yıldır Taçahmet köyünde muhtarlık yapmaktayım. Muhtarlık yaptığım süre boyunca 6 dönem karşıma aday çıkmadı. Sadece son dönemde karşıma aday çıktı. Sevgili Taçahmet halkı da tekrar ‘yürü’ dedi. Şu anda da sağlığım nedeniyle gençlerimizin önünü açmak istiyorum ve kendi irademle artık muhtarlığı bırakmak istiyorum" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP İzmir Adayı Cemil Tugay itiraf etti! Mehmet Cengiz'le pazarlık yapıp sattım! 'Acemilik döneminde bu kadar sattıysa..'
CHP İzmir Adayı Cemil Tugay itiraf etti! Mehmet Cengiz'le pazarlık yapıp sattım! 'Acemilik döneminde bu kadar sattıysa..'
MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Hakan Fidan'dan ABD'ye Montrö Sözleşmesi yanıtı: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
Hakan Fidan'dan ABD'ye Montrö Sözleşmesi yanıtı: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
Ev kadınlarına emeklilik torba yasada! Prim desteği detayına dikkat
Ev kadınlarına emeklilik torba yasada! Prim desteği detayına dikkat
Batman’da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor
Batman’da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor
Acun Ilıcalı'dan kızı Banu Ilıcalı'ya duygu dolu doğum günü mesajı
Acun Ilıcalı'dan kızı Banu Ilıcalı'ya duygu dolu doğum günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
Kavurma ve pastırma çaldı, rahat tavırları kameraya yansıdı
Kavurma ve pastırma çaldı, rahat tavırları kameraya yansıdı
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü kurtarılmadı
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü kurtarılmadı
Kilosu 150-180 TL arasında satılan hamsi fiyatıyla şaşırtıyor
Kilosu 150-180 TL arasında satılan hamsi fiyatıyla şaşırtıyor
Bağ evi hırsızları jandarma tarafından yakalandı
Bağ evi hırsızları jandarma tarafından yakalandı