MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.