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MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi.

En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.

MSB
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