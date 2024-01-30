Batman’da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

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Kar yağışı nedeniyle Kozluk ve Sason ilçelerine bağlı bir çok köy ve mezra yolu ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresine bağlı ilçe şantiye ekiplerinin yaklaşık bir hafta süren çalışmasıyla Kozluk’ta kapalı olan Geçitaltı ve Armutlu köy yollarının da açılmasıyla ilçedeki bütün köy yollarının ulaşıma açıldı. Sason ilçesinde ise yolu kapalı olan 7 köy ve 17 mezrada çalışmalar devam ediyor.