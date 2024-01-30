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Cinsel saldırıdan 42 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Cinsel saldırıdan 42 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 42 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı ağır ceza mahkemesince "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 42 yıl 8 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı bulunan İ.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Havza Adliyesine sevk edilen İ.A., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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