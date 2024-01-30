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Yaşlı çifti vücutlarına sürdükleri krem "uyuz" etti

Yaşlı çifti vücutlarına sürdükleri krem "uyuz" etti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaşıntı yaşayan yaşlı çift, büyükbaş hayvanlar için kullanılan kremi vücutlarına sürünce hastanelik oldular.

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Olay Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi’ndeki bir evde meydana geldi. Kamile K.(54) ve eşi Fuat K.(76)'nın vücutlarında kaşıntı başladı. Karı-kocanın bir süre sonra kusma ve kaşıntı şikayeti arttı.

Yaşlı çift, büyükbaş hayvanlar için kullanılan parazit kremini vücutlarına sürerek kaşıntıyı önlemek istediler. Bir süre sonra çift fenalaştı. Ailesinin ihbarı üzerine yaşlı çift, olay yerine sevk edilen 112 ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Uyuz oldukları tespit edildi

Uyuz oldukları tespit edilen kadın ve eşi, serviste tedavi altına alındılar.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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