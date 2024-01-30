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Otomobillere "kara kutu" zorunluluğu geliyor! 27 ülkede geçerli olacak

Otomobillere "kara kutu" zorunluluğu geliyor! 27 ülkede geçerli olacak

2024 Temmuz ayından itibaren Avrupa Birliği ülkelerinde satılacak tüm yeni otomobillerde zorunlu “kara kutu” olacak. Bu cihazlar, kaza öncesi ve sonrası otomobildeki tüm verileri kaydedecek.

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Avrupa Birliğinde (AB) otomobillere "kara kutu" zorunluluğu geliyor. Bu yılın Temmuz ayından itibaren Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olacak düzenleme, M1 kategorisindeki sekiz koltuklu otomobilleri, pick-up kamyonetleri ve vanları içeren 3 bin 500 kilogramın altındaki ağırlığa sahip N1 sınıfı araçları kapsayacak.

27 ülkede geçerli olacak 

Bu yeni düzenleme, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç gibi 27 ülkede geçerli olacak.

EDR sistemi, araçların hava yastığı sistemine gömülü olacak ve isteğe bağlı olarak kapatılamayacak. Hava yastığı ve emniyet kemeri sensörleri tetiklendiğinde EDR devreye girecek. Ayrıca aracın kaputu açıldığında, yatayda ya da dikeyde hızı 0,15 saniyede saatte 8 kilometreden fazla arttığında sistem devreye girecek.

EDR sistemi: (Endpoint Detection and Response- Uç nokta Tehdit Algılama ve Yanıt) kötü niyetli etkinlikleri tespit etmek ve incelemek için bir çözüm sınıfıdır.

Kara kutular, hız, fren, pozisyon, aracın titreşimi, ve gömülü güvenlik sistemleri verilerini toplayacak. Acil bir durum tespit edildiğinde araç, zorunlu eCall sistemiyle yardım çağırabilecek. EDR, araç verilerini yüksek isabetlilikle kaydedecek ve bu veriler sadece acil durumlarda yetkililer tarafından erişilebilecek şekilde korunacak. Bu sayede, sürücüye ait verilerin gizliliği korunmuş olacak.

ABD'de yasa teklifi 

ABD'de de bu cihazların 2012'de zorunlu hale getirilmesi konusunda yasa teklifi verildi ancak teklif 2019 yılında geri çekildi. 2022 yılından bu yana yeni bir yasa üzerinde çalışmalar devam ediyor. 

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