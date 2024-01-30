BIST 8.453
DOLAR 30,36
EURO 32,89
ALTIN 1.989,48
HABER /  GÜNCEL

Üzerine kaynar su dökülen çocuk yaralandı

Üzerine kaynar su dökülen çocuk yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde üzerine kaynar su dökülen 2 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Abone ol

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kulu merkez Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elektrikli su ısıtıcısında kaynayan suya dokunan 2 yaşındaki O.M.G., suyun üzerine dökülmesi sonucu yaralandı. Başında ve kolunda yanıklar oluşan küçük çocuk, ailesinin çağırdığı ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan küçük çocuk, ardından tedavisinin yapılması için Konya'ya sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Otomobillere "kara kutu" zorunluluğu geliyor! 27 ülkede geçerli olacak
Otomobillere "kara kutu" zorunluluğu geliyor! 27 ülkede geçerli olacak
Eskişehirli genç sporcu tenis turnuvasında şampiyon oldu
Eskişehirli genç sporcu tenis turnuvasında şampiyon oldu
Uludağ'da HGS karmaşası
Uludağ'da HGS karmaşası
Stres ve travmalar vitiligo hastalığını tetikliyor
Stres ve travmalar vitiligo hastalığını tetikliyor
Van’ın çorapları tüm dünyaya tanıtılacak
Van’ın çorapları tüm dünyaya tanıtılacak
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde şiddetli kar yağışı başladı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde şiddetli kar yağışı başladı
Telesiyej ile çıkarken dengesini kaybetti, sürünerek zirveye çıktı
Telesiyej ile çıkarken dengesini kaybetti, sürünerek zirveye çıktı
Devlet Bahçeli 'Başbakanlığı elimin tersiyle ittim' dedi Davutoğlu'na sert çıktı
Devlet Bahçeli 'Başbakanlığı elimin tersiyle ittim' dedi Davutoğlu'na sert çıktı
Araç sahipleri dikkat: MTV ödemelerinde yarın son gün
Araç sahipleri dikkat: MTV ödemelerinde yarın son gün
Batan balıkçı teknesindeki kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Batan balıkçı teknesindeki kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Adıyaman'da 3 gündür kayıp 14 yaşındaki çocuk her yerde aranıyor
Adıyaman'da 3 gündür kayıp 14 yaşındaki çocuk her yerde aranıyor
Samsung Galaxy S24 Serisi’ni ön satışa sundu
Samsung Galaxy S24 Serisi’ni ön satışa sundu