BIST 8.507
DOLAR 30,36
EURO 32,90
ALTIN 1.988,70
HABER /  GÜNCEL

Nazilli’de uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı

Nazilli’de uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen şahıslar jandarmadan kaçamadı.

Abone ol

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Nazilli ve Söke ilçelerinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik faaliyetler devam ediyor. Söke’de A.T. isimli şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde (esrar) ele geçirildi. S.Ö., S.K., E.Y., R.G, A.T. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Alperen Şengün Los Angeles Lakers'a karşı 31 sayı attı takımı farklı kazandı
Alperen Şengün Los Angeles Lakers'a karşı 31 sayı attı takımı farklı kazandı
Yaşlı çifti vücutlarına sürdükleri krem "uyuz" etti
Yaşlı çifti vücutlarına sürdükleri krem "uyuz" etti
10 aylık bebek araçta mahsur kaldı, anne korkuyla bekledi
10 aylık bebek araçta mahsur kaldı, anne korkuyla bekledi
Hakkari'de kartpostallık kar manzarasını görenler mest oldu
Hakkari'de kartpostallık kar manzarasını görenler mest oldu
Batı medyasında İsrail için cadı avı başlatıldı raporu sosyal medyada paylaştığı için işten atıldı
Batı medyasında İsrail için cadı avı başlatıldı raporu sosyal medyada paylaştığı için işten atıldı
Üzerine kaynar su dökülen çocuk yaralandı
Üzerine kaynar su dökülen çocuk yaralandı
Otomobillere "kara kutu" zorunluluğu geliyor! 27 ülkede geçerli olacak
Otomobillere "kara kutu" zorunluluğu geliyor! 27 ülkede geçerli olacak
Eskişehirli genç sporcu tenis turnuvasında şampiyon oldu
Eskişehirli genç sporcu tenis turnuvasında şampiyon oldu
Uludağ'da HGS karmaşası
Uludağ'da HGS karmaşası
Stres ve travmalar vitiligo hastalığını tetikliyor
Stres ve travmalar vitiligo hastalığını tetikliyor
Van’ın çorapları tüm dünyaya tanıtılacak
Van’ın çorapları tüm dünyaya tanıtılacak
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde şiddetli kar yağışı başladı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde şiddetli kar yağışı başladı