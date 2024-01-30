Son dakika! Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülüyor! AK Parti resmen açıkladı...

Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında krize neden olan TİP Milletvekili Can Atalay için kritik hamle. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Can Atalay kararı bugün veya bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek" dedi.

Abone ol

Cezaevinde tutuklu iken TİP listelerinden milletvekili seçilen Can Atalay'ın tahliyesi Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında büyük krize neden oldu. AK Parti, Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili kararının bu hafta TBMM’de okutulmasını planladıklarını açıkladı.

Anayasa Mahkemesi - Yargıtay krizi...

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu 21 Aralık'ta Gezi davasından 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında 'ihlal' kararı verdi.

- Atalay'ın avukatları İstanbul Ağır Ceza'ya tahliye başvurusu yaptı. İstanbul Ağır ceza dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AAYM kararına uymadığı gibi, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. TBMM'yi "neden vekilliği düşürülmüyor" diye eleştirdi.

- Bunun üzerine Can Atalay'ın avukatları ikinci kez AYM'ye hak ihlali başvurusu yaptı. AYM, ikinci kez 'hak ihlali' kararı verdi. Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi "hukuki değeri yok" diyerek karara yine uymadı ve Atalay'ı tahliye etmedi.