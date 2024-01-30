Düzce'de köy yollarını birbirine bağlayan yolda heyelan oldu

Düzce'de 8 köy ve birçok turistik alana giden yolda sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Bölgede hummalı çalışma devam ediyor.

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Olay, Beyköy beldesi grup yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehtibey, Uğur, Derdin, Samandere, Hamamdağ, Yanık, Çakırsayfan ve Çatalçam köyleri ile Torkul Gölü, Sinekli Yaylası, Koca Yayla, Yanık Yaylası ve Samandere Şelalesi'ne giden yol üzerinde sağanak yağışlar sonrasında toprakta yumuşama olunca sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

Heyelan sebebiyle bölgelere ulaşım kapanınca İl Özel İdaresi ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı. Heyelan kaldırma çalışmaları bir yandan devam ederken, bir yandan da dere yatağına geçici alternatif yol yapımı sürdürülüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden av izni alarak yaylaya çıkmak için yola çıkan Ramazan Şahin, "Bugün için yukarıdaki bölge için avlanma kotası almıştık ama geldik ki yol kapanmış. Şu anda bölgede hummalı çalışma var, onu bekliyoruz. Bu bölge zaten sıkıntılı bir bölgeydi. Bekliyoruz, ne olacağını takip ediyoruz. Sürekli kullanıyoruz biz bu yolu. Yukarıda yaklaşık 10'dan fazla köy var. Onların bağlantı yolu burası. Yol komple kapalı şu anda, ulaşım yok. Açılmasını bekliyoruz" dedi. Heyelanın meydana geldiği bölge dron ile görüntülendi.