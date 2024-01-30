Beklenen haberi BOTAŞ duyurdu! Doğalgaza zam gelecek mi?

BOTAŞ, şubat ayı doğal gaz tarifesine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, doğal gaz tarifelerinde şubat ayı iç değişiklik olmadığını bildirdi.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, doğal gaz tarifesine ilişkin bir açıklama yayınladı. BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gaz da şubat ayı tarifesi sabit kaldı.

BOTAŞ’tan yapılan açıklama şu şekilde:

Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.

Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır.