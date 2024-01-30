BIST 8.507
DOLAR 30,36
EURO 32,90
ALTIN 1.988,70
HABER /  GÜNCEL

Bağ evi hırsızları jandarma tarafından yakalandı

Bağ evi hırsızları jandarma tarafından yakalandı

Jandarma ekipleri bağ evinden hırsızlık yapan şahısları kıskıvrak yakaladı.

Abone ol

Olay, Osmangazi ilçesi Avdancık Mahallesi Dedebayır mevkiinde meydana geldi. M.K.T’ye (47) ait bağ evinden malzeme çalındığı şeklinde ihbar gelmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Harekete geçen Osmangazi JASAT ve Jandarma ekipleri şüpheli E.Ç’yi (34) olay yerinde yakalarken, kaçan şüpheli Y.Ç (30) ise Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi Y.Ç’nin 13 adet, Y.Ç’nin ise 4 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. JASAT ve jandarma ekipleri yol güzergahı üzerinde bulunan güvenlik kamerasını incelediği sırada şüphelilerin hırsızlık yaparken kullandığı aracın gece saatlerinde bağ evinin olduğu bölgede birkaç kez üst üste dolaştığı tespit edildi. Şüpheliler jandarmada verdiği ifadesinde hırsızlık yapılan bölgeye hiç gitmediklerini söyledi. Şüpheli Y.Ç ve E.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli E.U’yu yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cinsel saldırıdan 42 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Cinsel saldırıdan 42 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Düzce'de köy yollarını birbirine bağlayan yolda heyelan oldu
Düzce'de köy yollarını birbirine bağlayan yolda heyelan oldu
50 yıllık köy bakkaliyesinin ismi burada yaşayacak
50 yıllık köy bakkaliyesinin ismi burada yaşayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
Beklenen haberi BOTAŞ duyurdu! Doğalgaza zam gelecek mi?
Beklenen haberi BOTAŞ duyurdu! Doğalgaza zam gelecek mi?
Bitlis’te yürekleri ağızlara getiren çatı temizliği
Bitlis’te yürekleri ağızlara getiren çatı temizliği
Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak hakkında yeniden 'tutuklama' kararı
Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak hakkında yeniden 'tutuklama' kararı
Beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Son dakika! Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülüyor! AK Parti resmen açıkladı...
Son dakika! Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülüyor! AK Parti resmen açıkladı...
Nazilli’de uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı
Nazilli’de uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı
Alperen Şengün Los Angeles Lakers'a karşı 31 sayı attı takımı farklı kazandı
Alperen Şengün Los Angeles Lakers'a karşı 31 sayı attı takımı farklı kazandı
Yaşlı çifti vücutlarına sürdükleri krem "uyuz" etti
Yaşlı çifti vücutlarına sürdükleri krem "uyuz" etti