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CHP'den şoförler için 'ehliyet affı' çağrısı: 3 şart sunuldu

CHP'den şoförler için 'ehliyet affı' çağrısı: 3 şart sunuldu

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara değinerek şoförler için 'ehliyet affı' çağrısında bulundu.

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Konuşmasında emekli aylıkları, hayat pahalılığı ve akaryakıt zamlarını gündemine alan CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, şoförler için 'ehliyet affı' çağrısında bulundu. Şoförlerin ehliyet affı talebi olduğunu belirten Çan, "insan canına kast etmeyen", "yaralamaya sebebiyet vermeyen" ve "madde bağımlısı olmayan" şoförler için bir defaya mahsus ehliyet affı uygulanmasını istedi.

En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesi yönündeki önerilerinin kabul edilmediğini hatırlatan Çan, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yönelik yeni bir düzenlemeye Mecliste destek vereceklerini söyledi.

Marketlerdeki 700 farklı ürüne bu hafta zam geldiğini, iktidarın bu zamlar karşısında sessiz kaldığını ifade eden Çan, akaryakıt zamlarının da şoför esnafını olumsuz etkilediğini kaydetti.

CHP'li Çan, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım ile taksi tarifelerine yapılan zamların şoför esnafının suçu gibi bir algı oluşturulduğunu ancak başta akaryakıt olmak üzere ulaşım sektöründeki birçok ürüne zam geldiğini ve şoförlerin ulaşım ücretlerine zam yapmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Şoförlerin ayrıca ehliyet affı talebi olduğunu aktaran Çan, ehliyetlerine el konulan esnaftan "insan canına kast etmeyen", "yaralamaya sebebiyet vermeyen" ve "madde bağımlısı olmayanlar" için bir defaya mahsus af getirilmesini istedi.

CHP
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