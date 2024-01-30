Acun Ilıcalı'dan kızı Banu Ilıcalı'ya duygu dolu doğum günü mesajı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı, 34 yaşına bastı. Ilıcalı kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

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Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa adında dört kız çocuğu bulunan Acun Ilıcalı, yoğun iş temposundan fırsat bulduğu her an kızlarıyla bir araya gelmeyi ihmal etmiyor.

Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan olan kızı Banu Ilıcalı, 29 Ocak'ta 34 yaşına bastı. Ünlü televizyoncu büyük kızının doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Acun Ilıcalı, kızına "Canım kızım, doğum günün kutlu olsun. Seninle hep gurur duydum. Babanı bir gün bile üzmedin, büyüdükçe bana arkadaş oldun, beni hep mutlu ettin… Daha çok yazarım ama duygularımı ifade etmeye yetmez.. Seni çok seviyorum" diye seslendi. 2016'da Efe Ceyhun ile dünyaevine giren Banu Ilıcalı, 2020 yılında kızı Begüm'ü kucağına almış ve Acun Ilıcalı'ya torun sevinci yaşatmıştı.