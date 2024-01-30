Ev kadınlarına emeklilik torba yasada! Prim desteği detayına dikkat

Torba yasayla Meclis gündemine gelmesi beklenen ev hanımlarına prim desteğinin detayları merak ediliyor. 3 uzman isim konuyu tüm detaylarıyla değerlendirdi.

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Çalışmayan ev kadınlarının emeklilik hakları ve prim destekleriyle ilgili düzenlemenin torba yasayla Meclis’e gelmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamaları sonrasında ev hanımlarının sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanması da gündeme geldi. Üç uzman isim konuya dair önemli açıklamalar yaptı.

Üçte biri devletten

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan ev kadınlarına yönelik desteklerle ilgili "Ev kadınlarına üçte bir prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmalarımızı başlattık. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kuruyoruz." İfadelerini kullandı.

Seçim öncesi gündeme geldi

Ev kadınlarına emeklilik seçimlerden önce gündeme geldi. Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarının belirlenmesiyle gözler prim düzenlemesine çevrildi. Hükûmet düzenleme için kolları sıvadı.

Konuyla ilgili açıklamalar yapmak üzere TV100 yayınına bağlanan SGK Uzmanı Murat Bal, prim desteğinde kadınların ilk sigortalılık tarihinin önemli olduğunu ifade etti. Bal "Kadın kardeşimizin ne zaman işe girdiğinin çok önemi var. Buna göre bu prim hesaplanacak, yaş hesaplanacak." dedi.

Bal açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Kadınlar için 58 yaşını hangi tarihte doldurduğuna göre 7200 primini hangi tarihte doldurduğuna göre yaş skalamız var. Şu an itibariyle 6 bin 400 lira olan isteğe bağlı primin bir bölü üçünü devlet ödeyecek. 4 bin 267 liralık kısmını da kadınlar ödeyerek bu günlere sahip olmuş olacak.

Orta Vadeli Programda sayın Bakan Vedat Işıkhan'ın söylediği 'Bu konuyu çözüme kavuşturacağız. Kadınlarımıza yönelik olarak isteğe bağlı Bağkurluluk sistemini oturtacağız' dedi. Biliyorsunuz 1999-2008 arasında farklı bir rejim var. 2008'den sonra emeklilikle ilgili farklı bir sistemimiz var. İşte EYT dediğimiz kanun çıktı bildiğiniz gibi. Dolasıyla ne zaman işe girdiğinin hesabını yapmak zorunda.

Akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu da konuya dair önemli detaylar paylaşarak şunları kaydetti:

Sistem yeniden ele alınmalı

Sosyal güvenlik sistemi baştan aşağı ele alınmalı. Soruna göre çözüm üretmek aslında yeni sorunları da beraberinde getiriyor. Temel nedene inip köklü bir reforma ihtiyaç olduğu kanaatindeyim.

Ama tüm bu sorunların arkasındaki bir başka noktaya bakacak olursak da şunu görüyoruz, nüfusumuz 85 -90 milyon civarında. Türkiye'de iş gücü piyasası 30-35 milyon kişiyi kapsıyor. Bunun da 3-3.5 milyonu genelde işsiz. 30 milyon kişi çalışıyor. Genç nüfusumuz da var.

Türkiye'de 60-65 milyon kişi çalışacak durumdayken yarısı, yarısından azı iş gücü piyasasına geliyor. Bunun büyük bölümü de ev kadınlarından oluşuyor. Burada aslında kadınların iş gücüne katılımının desteklenmesi işin bir boyutuyken, neden iş gücü piyasasında bu kadar düşük talep var? Sosyal güvenlik sistemini çalışmadan da destekliyoruz, hepsi birbiriyle bağlantılı noktaya gidiyoruz. Olabildiğince kadınların iş gücünü destekleyen bir tabloya ihtiyacımız var."

Ev kadınları için emeklilik gelecek mi?

Öte yandan SGK Başuzmanı İsa Karakaş ev kadınlarının emeklilik hakkıyla ilgili izlenecek yolu anlattı: "Yine Meclis'e verilen kanun teklifini de yasalaşmasının mümkün olmadığını açık bir şekilde söyleyelim. Ev hanımlarıyla ilgili emeklilik yolu nedir? Biliyorsun, çalışmak lazım. İşte memursun Emekli Sandığı işte işçisin SSK, dükkanın var, şirket ortağısın. Ev hanımları içinde devletin bir olanağı vardır. Nedir o? Çok basit oturduğu yerden e devlete girecek.

4B isteğe bağlı sigortalılık var. Oradan bir kere giriş yapıp prim ödemeye başlayacak. Şimdi devlette bunların primi çok yüksek olduğu için 6.400 liraydı. Hatırladığım kadarıyla %30 ikisini baz aldığımız zaman evet 6.400 TL. Devlet bunun üçte birini karşılayacak.

Dolayısıyla devletin karşılayacağı prim 25 milyarın üzerinde yıllık 25.000 liranın üzerinde devletin yapacağı düzenleme bununla ilgili. Bu ev hanımlarıyla ilgili olan meselede şubat ayında eğer bir torba yasağı gelirse öncelikle konulardan biri olduğunu söyleyeyim."