CHP İzmir Adayı Cemil Tugay itiraf etti! Mehmet Cengiz'le pazarlık yapıp sattım! 'Acemilik döneminde bu kadar sattıysa..'

Eren Erdem, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın Mehmet Cengiz'in adamı olduğuna ilişkin belgeleri yayınladı. Cemil Tugay, Mehmet Cengiz'e 'acemilik dönemi'nde arsa sattığını kabul etti. Eren Erdem, "Acemilik döneminde o kadar satmış. Ustalık döneminde Allah İzmir’e yardım etsin" dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu döneminin CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, "Cemil Tugay 5'li Çete'den Mehmet Cengiz'in adamı. İnkar ederseniz canınıza okurum! Belge paylaşırım" demişti. Cemil Tugay'ın CHP İzmir adayı olarak açıklanmasının ardından Eren Erdem o belgeleri sosyal medya hesabından paylaştı. İsmail Saymaz, Cemil Tugay'a hakkındaki iddiaları sordu. Tugay. Cengiz'e arsa sattığını doğruladı.

Mehmet Cengiz'le pazarlık yapıp sattım!

İsmail Saymaz'a konuşan Cemil Tugay, "Belediyenin borçlarını kapatmak durumundaydım ve acemi olduğum bir dönemdi. Çalışanlar araziyi satarsak gelir elde edebileceğimizi söylediler, ben de Mehmet Cengiz’le pazarlık yaptım ve burayı sattım." dedi.

4.5 yıl önce oldu, Kılıçdaroğlu da biliyordu

Saymaz, Cemil Tugay'ın Mehmet Cengiz'e arsa satışı işinin 4.5 yıl önce olduğunu belirterek. olaydan haberdar olan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Tunç Soyer'in bu durumu sorun etmediklerini anlattı. İşte İsmail Saymaz'ın canlı yayında anlattıkları...

Başkasına satmayı istedik ama...

- 2019 yılında ben göreve geldiğimde Mehmet Cengiz’in ilçe sınırları içerisinde konut projesi olarak almış olduğu bir arazi vardı. Sanırım 22 bin metrekarelik bir arazi. Burada Mavişehir adlı bir projeyi yapacaktı. Bu arazi sınırları içinde belediyenin 2 dönümlük bir parseli kalmış.

- Ben de iş başına geldiğimde belediyenin kaynağa ihtiyacı vardı, borçları kapatmak durumundaydım ve esasen de acemi olduğum bir dönemdi. O dönem çalışanlar böyle bir arazi olduğunu bana söylediler, ‘Bunu satarsak gelir elde edebiliriz’ dediler.

- Bu araziyi süreçte Mehmet Cengiz’e değil de bir başkasına satmayı planladım ancak bir yasal engel vardı. Bu arsa davalarında eğer bir yeri satacaksanız o arsada daha çok hissesi olanın önceliği var. Dolayısıyla itiraz etmesi durumunda satış gerçekleşmiyor.

- O nedenle biz başka bir kişiye satamadık. Mehmet Cengiz tarafı mahkemeye gidebileceklerini ve belediyenin bu durumda daha az gelir elde edebileceğini söyledi. Ben de bunun üzerine onlarla mahkeme yoluna gitmeden pazarlık yaptım ve burayı sattım. Bunun karşılığında mahkeme yoluyla alacağımdan daha fazla para aldım. Ancak bu problem benden önce başlamış, benim dönemime yansımış bir problemdi. Ben bunu satınca benim muhaliflerim bunu CHP Genel Merkezi’ne taşıdılar.

Acemilik döneminde bu kadar sattıysa...

Cemil Tugay'ın açıklamalarını alıntılayan Eren Erdem, "Acemilik döneminde o kadar satmış. Ustalık döneminde Allah İzmir’e yardım etsin… Ne acı bir itiraf… Paylaştığım belgelerde tarihler var; o tarihlerde Kemal bey bas bas bağırıyordu “5’li çete 5’li çete” diye." dedi.

Sonrakileri Genel Merkez engelledi

"Bile bile, paylaştığım evraklarda görüldüğü üzere; normal fiyatının altına satıldı araziler" diyen Eren Erdem, "Genel Merkez öğrendikten sonra, defalarca 'yeni girişimler' engellendi. Acemilik dönemini gördük. Ustalık dönemi; 'değişimcilere' nasip oldu…