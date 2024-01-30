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Antalya'da korkutan ev yangını söndürüldü

Antalya'da korkutan ev yangını söndürüldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Aytap Sokak Kağan Apartmanının dördüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ç. E. isimli vatandaşa ait dairenin balkon bölümünde yangın çıktı. Evde oturan vatandaşların ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ev sakinleri panikle kendilerini dışarı atarken, itfaiye ekipleri yangın merdiveni aracılığıyla alevlere müdahale etti. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Müdahale esnasında balkon demirine asılı Türk bayrağının etkilenmemesi dikkat çekti.

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