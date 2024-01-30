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CHP'nin üzerini çizdiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açtı ağzını yumdu gözünü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'nin üzerini çizdiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açtı ağzını yumdu gözünü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni dönem için aday gösterilmeyeceği haberinin CHP'nin MYK toplantısından 5 dakika önce kendisine bildirildiğini belirterek, bunu "en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik" olarak değerlendirdi.

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CHP'nin İzmir adayını değiştirmesi büyük yankı uyandırdı. Tunç Soyer'in tercih edilmemesi kadar izlenen yöntem de tartışma konusu oldu.

CHP yönetiminin üzerini çizdiği Soyer, tepkisini göstermekte geçikmedi. 

Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önce Seferihisar'da ardından İzmir'de canla başla çalıştığını, Türkiye'ye örnek olacak birçok uygulamayı başlattığını ifade etti.

Toplantıdan 5 dakika önce söylendi

Görev yaptığı dönemle ilgili alnının ak, vicdanının rahat olduğunu aktaran Soyer, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk dönemin sonunda yeni dönem için aday gösterilmeyeceğimin MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, CHP'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum.

"Tabanın tercihlerinin dikkate alındığına dair hiçbir emare bulunmamaktadır"

Adaylık süreçlerinde tüm belediye başkanları için aynı objektif kriterlerin uygulanması gerekirken ne yazık ki böyle olmamıştır. Ayrıca örgütün sesinin dinlendiğine, tabanın ve sivil toplum kuruluşlarının tercihlerinin dikkate alındığına dair de hiçbir emare bulunmamaktadır. Talep edilmesine rağmen ön seçim de yapılmamış, süreç İzmir halkıyla şeffaf bir şekilde paylaşılmamıştır. Bütün bunlar yapılmadığı gibi sadece siyasi ödüllendirme ve cezalandırma yoluna gidilmiş olması kaygı vericidir."

İzmir halkına saygısızlık

Adayların açıklanmasında yaşanan gecikmenin İzmir halkına saygısızlık olduğunu savunan Soyer, adaylığı açıklanan tüm büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını kutladığını belirtti.

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